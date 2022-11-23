Hadise ve Reza Zarrab beraber mi? Reza Zarrab kimdir? Seren Serengil'den Hadise'ye gözdağı!

Hadise ve Reza Zarrab'ın birlikte olduğunu öne süren Seren Serengil, yaptığı açıklamada elinde kanıt olduğunu ve bunları açıklayacağını ifade etti. Hadise ise bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz edilip tehditler aldığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Serengil ise ünlü şarkıcıya gözdağı verdi. İşte Hadise ve Reza Zarrab beraber olduğuna yönelik iddialar ve detaylar...

HADİSE VE REZA ZARRAB BİRLİKTE Mİ?

Hadise ve Reza Zarrab'ın birlikte olduğunu öne süren Seren Serengil, daha önce yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcı ile Ebru Gündeş'in aralarının bu nedenle bozulduğunu ifade etmişti.

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, iddialarını her fırsatta dile getirmeye devam edince Hadise duruma isyan etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyip bir paylaşım yapan Hadise yaptığım paylaşımda "Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım" ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil ise Hadise'nin bu çıkışına şu sözlerle yanıt verdi:

"Beyaz gömlek, beyaz sayfa aman biz kadınlar susmayın diye bütün ahlaklı, terbiyeli, düzgün yaşayan kadınları arkanıza almaya kalkmayın. Çünkü o ahlaklı, tertemiz yaşayan kadınların temsilcisi siz olamazsınız. Hiç kimsenin size hiçbir şantaj, tehdit yaptığı yok. Çünkü yarın her şeyiniz her yerde çıkacak diye, zaten daha önce de çıktı diye panik halindesiniz. Panik halindeki hallerinizi zaten sevgilinizle mesajlarınızda dile getirmişsiniz. 'Reza yayın yasağı aldır. Reza haberler çıkarsa intihar ederim. Avukatını gönder Reza. Teşekkür ederim yayın yasağı aldırmışsın Reza deyip."

REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab, 12 Eylül 1983'te Tebriz'de dünyaya geldi. Yaşamını Dubai'de sürdüren İran Azerisi bir aileye dahil olan Reza Zarrab ismini Rıza Sarraf olarak Türkçe diline çevirmiştir.

Reza Zarrab, Azerbaycanlı sevgilisi Günel Zeynalova için kara sevda şarkıları yazarak adını duyurmuştu. Daha sonra Ebru Gündeş ile Reza Zarrab aşk yaşamaya başlamıştır. 2010 yılında evlenen çift, 2021'de boşanmıştır. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan Alaara Zarrab adında bir kızı vardır.

