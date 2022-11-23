MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Reza Zarrab beraber mi? Reza Zarrab kimdir? Seren Serengil'den Hadise'ye gözdağı!

Hadise ve Reza Zarrab beraber mi? Reza Zarrab kimdir? Seren Serengil'den Hadise'ye gözdağı!

23.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile Reza Zarrab'ın beraber olduğunu iddia eden Seren Serengil, ünlü popçunun meydan okumasının ardından dün akşam dikkat çeken bir video yayınladı. Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, ünlü şarkıcıya gözdağı verdi. Peki, Hadise ve Reza Zarrab beraber mi? Hadise ile birlikte olduğu iddia edilen Reza Zarrab kimdir? İşte detaylar...

Hadise ve Reza Zarrab beraber mi? Reza Zarrab kimdir? Seren Serengil'den Hadise'ye gözdağı!

Hadise ve Reza Zarrab'ın birlikte olduğunu öne süren Seren Serengil, yaptığı açıklamada elinde kanıt olduğunu ve bunları açıklayacağını ifade etti. Hadise ise bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz edilip tehditler aldığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Serengil ise ünlü şarkıcıya gözdağı verdi. İşte Hadise ve Reza Zarrab beraber olduğuna yönelik iddialar ve detaylar...

HADİSE VE REZA ZARRAB BİRLİKTE Mİ?

Hadise ve Reza Zarrab'ın birlikte olduğunu öne süren Seren Serengil, daha önce yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcı ile Ebru Gündeş'in aralarının bu nedenle bozulduğunu ifade etmişti.

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, iddialarını her fırsatta dile getirmeye devam edince Hadise duruma isyan etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyip bir paylaşım yapan Hadise yaptığım paylaşımda "Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım" ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil ise Hadise'nin bu çıkışına şu sözlerle yanıt verdi:

"Beyaz gömlek, beyaz sayfa aman biz kadınlar susmayın diye bütün ahlaklı, terbiyeli, düzgün yaşayan kadınları arkanıza almaya kalkmayın. Çünkü o ahlaklı, tertemiz yaşayan kadınların temsilcisi siz olamazsınız. Hiç kimsenin size hiçbir şantaj, tehdit yaptığı yok. Çünkü yarın her şeyiniz her yerde çıkacak diye, zaten daha önce de çıktı diye panik halindesiniz. Panik halindeki hallerinizi zaten sevgilinizle mesajlarınızda dile getirmişsiniz. 'Reza yayın yasağı aldır. Reza haberler çıkarsa intihar ederim. Avukatını gönder Reza. Teşekkür ederim yayın yasağı aldırmışsın Reza deyip."

reza

REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab, 12 Eylül 1983'te Tebriz'de dünyaya geldi. Yaşamını Dubai'de sürdüren İran Azerisi bir aileye dahil olan Reza Zarrab ismini Rıza Sarraf olarak Türkçe diline çevirmiştir.

Reza Zarrab, Azerbaycanlı sevgilisi Günel Zeynalova için kara sevda şarkıları yazarak adını duyurmuştu. Daha sonra Ebru Gündeş ile Reza Zarrab aşk yaşamaya başlamıştır. 2010 yılında evlenen çift, 2021'de boşanmıştır. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan Alaara Zarrab adında bir kızı vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolcu eşinden boşanmıştı! Son haline yorum yağdıFutbolcu eşinden boşanmıştı! Son haline yorum yağdı
Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."
Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan bendenHastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise reza zarrab ekonomi dolar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Mbappe'nin kaçırdığı pozisyon YouTube'da videolara konu olacak cinsten!

Mbappe'nin kaçırdığı pozisyon YouTube'da videolara konu olacak cinsten!

İlginizi Çekebilir

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.