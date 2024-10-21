Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Dünya bir teröristten daha kurtuldu. 15 Temmuz'un 1 numaralı ismi, hain örgüt FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Son zamanlarda sık sık ölüm haberleriyle gündeme gelen elebaşının ölümü bu kez yeğeni tarafından da doğrulandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK?

Arkasında devlet düşmanı bir yapılanma bırakan terörist elebaşı hakkında çok sayıda paylaşım yapılırken akıllara gelen bir diğer soru da nereye gömüleceği oldu.

2015'TE ARSA SATIN ALINMIŞ

Geçmiş dönemdeki İstihbarat raporlarında; elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verilmişti. Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta.

'GURBET MEZARLIĞI' ADINI VERDİLER

Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi. ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora terörist başı gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor.