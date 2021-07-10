Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü, kanlar içinde sokak sokak gezdirdiler

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı hızla yükselirken ülke adeta kaosun eşiğine geldi.

Devlet Başkanı Jovenel'e suikast emrinin hala kimin verdiği netlik kazanmazken geçici liderle, seçilen başbakan arasındaki güç mücadelesi sokaklarda dehşet veren anların yaşanmasına neden oldu. Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Haiti 24 televizyonu, şüphelilerden 5'inin fotoğrafını yayımladı. Bu kişiler arasında suikast şüphelisi 2 Haitili ABD vatandaşından 1'i olan James Solages'ın bulunduğu bildirildi. Yerel internet sitesi AyiboPost'un haberine göre ise Haitili yetkililer, 2'si ABD, 26'sı Kolombiya vatandaşı 28 kişinin suikastı düzenlediğinden şüpheleniyor.

MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI

Bununla birlikte dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı ve kaçmaya çalışanlar oldu. Diğerleri de hücrelerini ateşe verdi.

72 yaşındaki bir memur da, Çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeye' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı.

PARALI ASKER OLDUĞUNDAN ŞÜPHENİLEN KİŞİLER KANLAR İÇİNDE BIRAKILDI

Kolombiyalı olduğu iddia edilen iki zanlı ise iddiaya göre çalılıkların arasında bulundu. Yakalanan kişiler karınlarının etrafına dolanan halatlarla sokaklarda sürüklendi ve kalabalık çığlıklar arasında kanlar içinde dolaştırıldı. Bu iki kişinin paralı asker olduğundan şüpheleniliyor ve sokaklarda itilip kakılıyor.

Kiralık katil olduğundan şüphelenilen kişiler göbeklerine bağlanan iplerle merdivenlerden yukarı sürüklendi.

Başkentte polis, tepeden tırnağa silahlanmış, çatılara keskin nişancılar yerleştirmiş bir halde vatandaşlarına sakin olunması çağrısında bulunuyor.

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçlerinin, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.



