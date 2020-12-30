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Hakan Altun'la aşk yaşayan Gonca Vuslateri'den evlilik iddialarına yanıt

30.12.2020 23:10 | Son Güncelleme:
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Hakan Altun'la aşk yaşayan Gonca Vuslateri'den evlilik iddialarına yanıt

Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, haklarında çıkan "evlilik" iddialarını yalanladı.

Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Sürpriz ilişki, Altun’un, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” diye yazması ve ünlü oyuncunun da bu sözleri beğenmesiyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz ay Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Gonca Vuslateri ise "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

"KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK"

Evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftten Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

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"Kimsenin evlendiği yok" diyen 34 yaşındaki oyuncu, "Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin, maskenizi takın" ifadelerini kullandı.

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