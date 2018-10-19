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Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışan Hakan - Gizem Hatipoğlu kızları Lila dünyaya geldi. Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu da bebekleriyle ilk pozunu sosyal medyadan paylaştı. Ünlü çift kızları Lila için de doğumdan sonra bir Instagram hesabı açtı.

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Var mısın Yok musun' yarışması ile ünlenen Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift bebeklerine 'Lila' adını verdi. Hakan Hatipoğlu doğum sonrası eşi Gizem ve kızıyla ilk fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Hakan Hatipoğlu paylaşımına 'Süt dişlerinle kalbimizi ısıracağın günler şimdi bir sonraki hedefimiz.... ???? Hoşgeldin canım kızım' notunu yazdı.

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KIZLARI LİLA'YA INSTAGRAM HESABI AÇTILAR
Hakan ve Gizem Hatipoğu çifti, kızları doğduktan hemen sonra Lila için bir de Instagram hesabı açtı. 'lilahatipoglu' ismiyle açılan Instagram hesabına da doğum sonrası çekilen fotoğrafları yüklediler.

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Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sonrası ilk fotoğraf teve2'deki 2.Sayfa programında yayınlandı.

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teve2'deki 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük duyguyu yaşadım. Doğuma da girdim. O heyecanı Gizem ile birlikte yaşamak istedim. Allah nasip etti. Gerçekten çok mutluyum. Normal doğum oldu. Gizem ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Diyecek bir şey de bulamıyorum.

Hem ailemize, hem ülkemize layık olabilecek bir çocuk yetiştirmek için yola çıktık. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Lila'yı gördüğümüzde ağladık. Biz ismini de koymamıştık. Doktor 'Hakan kordonu kes' dedi. Gizem'e bakıp 'adı ne olsun dedim', 'Lila' olsun dedi. Yüzüne bakıp karar vermek istedik. Biz hastaneye bir gece önceden geldik. Gizem'in tansiyonu yükselmişti. Doğumun başladığını görünce gerekli hazırlıklar yapıldı. Çok güzel ve yorucu olmayan bir süreç yaşadık"

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Hakan HAtipoğlu gizem hatipoğlu lila hatipoğlu

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