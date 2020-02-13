MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı paylaşıldı! Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman?

Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı paylaşıldı! Hakan: Muhafız 3. sezon ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 13.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez, Funda Eryiğit ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hakan: Muhafız 3. sezon 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak.

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan ve yayınlanan ilk iki sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Hakan: Muhafız, bu yıl 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin 3. sezonu için bekleyiş sürerken, Netflix yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

Dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor. Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur.

Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan’ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hakan: Muhafız 3. sezon, 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak. 10 bölümden oluşan fantastik dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Kuruluş Osman'a iki flaş transfer! Yeni düşman belli olduKuruluş Osman'a iki flaş transfer! Yeni düşman belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan: Muhafız, Hakan: Muhafız 3. sezon, Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Kül ve dumanlar gökyüzünü kapladı! Merapi Yanardağı'nda patlama

Kül ve dumanlar gökyüzünü kapladı! Merapi Yanardağı'nda patlama

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

16 yaşında ağabey katili oldu!

16 yaşında ağabey katili oldu!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Zeynep Bastık sürprizi! İrem böyle geri döndü! Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı izle

Yasak Elma'da sürpriz isim! Böyle geri döndü

Tutunamayanlar'a flaş transfer! Ünlü YouTuber Atakan Özyurt, Keloğlan rolüyle Tutunamayanlar dizisinde!

Ünlü YouTuber, Tutunamayanlar'a katıldı!

Kuruluş Osman'a iki yeni transfer! Yurdaer Okur hangi rolde oynuyor? Kuruluş Osman 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman'a iki flaş transfer! Yeni düşman belli oldu

Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Hekimoğlu'nda ortalığı karıştıran teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran şoku!

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

Ramo dizisinde şok veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.