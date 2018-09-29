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Hakan Sabancı: Kızların trip atmasına gelemem

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen iş adamı Hakan Sabancı, beğendiği kadın modelinin "Trip atmayan, zeki, esprili ve güler yüzlü" olduğunu söyledi.

Hakan Sabancı: Kızların trip atmasına gelemem

Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, annesinin yakın arkadaşı Aslı Şen’in video paylaşım kanalına verdiği röportajda, hayatında olacak kadının trip atmayan, zeki ve esprili olması gerektiğini söyledi.

27 yaşındaki iş adamı, karşı tarafta beğendiği ve rahatsız olduğu özellikler hakkında şunları söyledi:
“Yalandan hoşlanmam. Aptal yerine konmaya hiç tahammül edemem. Kızların trip atmasına gelemem. Çok itici ve manasız bulurum. Sevgilim, güler yüzlü, samimi, zeki ve esprili olmalı. Yakın arkadaşlarımla da iyi anlaşmalı."

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