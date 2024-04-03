Hakkari'de endişe yaratan görüntüler! DEM Parti protestolarında silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

DEM Parti’nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından, seçimin kazananı olarak ikinci sıradaki AK Parti ilan edildi. Bunun üzerine DEM Parti, çok sert bir açıklama yayımlarken protestolar başladı. Polis, sloganlar atıp yürüyüşe geçen grubu basınçlı su sıkıp, gaz bombaları kullanarak dağıtırken; protestolar akşam saatlerinde diğer illere de sıçradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir'de 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

HAKKARİ'DE ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜLER

Protestoların yaşandığı şehirlerin başında gelen Hakkari'den gelen görüntüler ise endişe yarattı. Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

AK PARTİLİ İSMİN İŞYERİNE SALDIRI

Bir grup tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ait işyerine saldırı düzenlendi. Kaya ve beraberindekiler havaya ateş açarak kendilerini korumaya çalıştı.

Kaya ve beraberindeki Jandarma komandoların gelmesiyle işyerinden çıkabildiler.

KALAŞNİKOFLA ATEŞ AÇTI

Hakkari'deki bir başka görüntüde ise elinde kalaşnikof olan bir kişinin ateş açtığı görüldü.

ASKER ŞEHRE İNDİ

Olaylara müdahale için askerin sokağa indiği görüldü.