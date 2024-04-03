HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hakkari'de endişe yaratan görüntüler! DEM Parti protestolarında silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

Hakkari'de endişe yaratan görüntüler! DEM Parti protestolarında silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

03.04.2024 06:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti'nin kazandığı Van Büyükşehir Belediye başkanlığının İl Seçim Kurulu kararıyla ikinci sıradaki AK Parti'ye verilmesinin ardından sokaklar karıştı. Protestoların adreslerinden biri de Hakkari olurken, bölgeden gelen görüntüler endişe yarattı. Silahların çıktığı protestolara müdahale için, askerin şehre indiği görüldü.

Hakkari'de endişe yaratan görüntüler! DEM Parti protestolarında silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

DEM Parti’nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından, seçimin kazananı olarak ikinci sıradaki AK Parti ilan edildi. Bunun üzerine DEM Parti, çok sert bir açıklama yayımlarken protestolar başladı. Polis, sloganlar atıp yürüyüşe geçen grubu basınçlı su sıkıp, gaz bombaları kullanarak dağıtırken; protestolar akşam saatlerinde diğer illere de sıçradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir'de 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

HAKKARİ'DE ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜLER

Protestoların yaşandığı şehirlerin başında gelen Hakkari'den gelen görüntüler ise endişe yarattı. Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

AK PARTİLİ İSMİN İŞYERİNE SALDIRI

Bir grup tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ait işyerine saldırı düzenlendi. Kaya ve beraberindekiler havaya ateş açarak kendilerini korumaya çalıştı.

1

Kaya ve beraberindeki Jandarma komandoların gelmesiyle işyerinden çıkabildiler.

KALAŞNİKOFLA ATEŞ AÇTI

Hakkari'deki bir başka görüntüde ise elinde kalaşnikof olan bir kişinin ateş açtığı görüldü.

2

ASKER ŞEHRE İNDİ

Olaylara müdahale için askerin sokağa indiği görüldü.

3

4

Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tayvan'da 7,4 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayvan'da 7,4 ve 6.4 büyüklüğünde deprem!
Komşu dehşeti! Karı-kocaya kurşun yağdırdıKomşu dehşeti! Karı-kocaya kurşun yağdırdı
Seçimi kazanmıştı! Disipline sevk edildiSeçimi kazanmıştı! Disipline sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Asker Hakkari Protesto silah DEM Parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı

Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.