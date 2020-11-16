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  4. Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

16.11.2020 21:22 | Son Güncelleme:
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Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehadet haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. (DHA)

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

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