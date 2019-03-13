MAGAZİN

Hakkında soruşturma açılan Didem Soydan: Ay olsa n'olur yahu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan Didem Soydan kendisine 'geçmiş olsun' diyen bir takipçisine yanıt verdi.

Hakkında soruşturma açılan Didem Soydan: Ay olsa n'olur yahu!

Model Didem Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, Soydan'ın Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterildi.

Didem Soydan bu haberlerin ardından kendisine 'geçmiş olsun' diyen takipçilerinin bazılarına yanıt verdi. Soydan bir takipçisine "Ay olsa n'olur yahu. Mevzu zaten bu hissi yaymak. Bir şey olacak hissi. Bu hisse ancak bir şey yapanlar kapılır o da ben değilim. Adrenalini değecek şeylere harcayın" yanıtını verdi.

i

Soydan bir başka paylaşıma ise böyle yanıt verdi:

Capture


PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
15 karatlık zümrüt kesim pırlanta yüzük böyle gelmiş!15 karatlık zümrüt kesim pırlanta yüzük böyle gelmiş!
'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Didem Soydaniinstagram Didem Soydan soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı anları paylaştı

15 karatlık zümrüt kesim pırlanta yüzük böyle gelmiş!

Peker Açıkalın 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine yanıt verdi

'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

Azra Akın oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı!

Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.