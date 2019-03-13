Hakkında soruşturma açılan Didem Soydan: Ay olsa n'olur yahu!

Model Didem Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, Soydan'ın Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterildi.

Didem Soydan bu haberlerin ardından kendisine 'geçmiş olsun' diyen takipçilerinin bazılarına yanıt verdi. Soydan bir takipçisine "Ay olsa n'olur yahu. Mevzu zaten bu hissi yaymak. Bir şey olacak hissi. Bu hisse ancak bir şey yapanlar kapılır o da ben değilim. Adrenalini değecek şeylere harcayın" yanıtını verdi.

Soydan bir başka paylaşıma ise böyle yanıt verdi:



