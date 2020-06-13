Haliç'teki renk değişiminin nedeni belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tartışma konusu olan Haliç'teki renk değişimine ilişkin bir açıklama yaptı. İBB sosyal medyadan 'Algı değil alg' başlığıyla yaptığı açıklamada "Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir." ifadelerini kullandı.

Algı değil alg



Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2020



