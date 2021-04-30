Halil Sezai: Hapishane iyi geldi

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran Halil Sezai, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını ifade eden 41 yaşındaki sanatçı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söyledi. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında konuşan Sezai, pesimist bir insan olduğunu da belirtirken, geçtiğimiz yıl girdiği cezaevi süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sezai açıklamasında "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" dedi.

OLAY İTİRAF

Sezai hapishane günleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı... Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz.

ÖN YARGIMI KIRDILAR

Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim."



