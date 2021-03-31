Halit Akçatepe kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Bugün ölümünün 5. senesinde anılan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Peki Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan ve birçok dizi - filmde rol almış olan Halit Akçatepe kimdir, nereli ve neden vefat etti?

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1975 yılında "Hababam Sınıfı" adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmış olan Halit Akçatepe, 1938 senesinde Ordu, Ünye'de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Ordu ili Ünye ilçesinden olan Akçatepe, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda okumuştur. Refik Halit Karay Mektebini bitirdikten sonra Konservatuvar eğitimi almıştır. 1943 senesinde 5 yaşındayken ilk filminde oynamış olan usta oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdiğinde yedi yaşındadır. Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmuştur. Tiyatro ile olan tanışıklığı ilk kez lise yıllarında başlamış ve Yeşilay'ın Yeşil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çıkmıştır.

Halit Akçatepe bir yandan amatör olarak tiyatroculuk oynarken bir yandan önce Edebiyat Fakültesi, sonra da Hukuk Fakültesi okumaya devam etmiş fakat tiyatro aşkı galip gelmiş ve sonrasında okulu bırakmıştır. Profesyonel olarak ilk kez 1960 senesinde 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıkmıştır. Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol almış olan oyuncu, Dostlar Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır. Pek çok filmde oynayan Halit Akçatepe, reklam filmlerinde de oynamıştır. İlk filmlerinde figüran olarak rol almıştır. Daha sonra duygusal komedilerde karakter rolleri canlandırmıştır.