Halit Akçatepe kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Bugün ölümünün 5. senesinde anılan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti. Peki Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan ve birçok dizi - filmde rol almış olan Halit Akçatepe kimdir, nereli ve neden vefat etti?
1975 yılında "Hababam Sınıfı" adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmış olan Halit Akçatepe, 1938 senesinde Ordu, Ünye'de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Ordu ili Ünye ilçesinden olan Akçatepe, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda okumuştur. Refik Halit Karay Mektebini bitirdikten sonra Konservatuvar eğitimi almıştır. 1943 senesinde 5 yaşındayken ilk filminde oynamış olan usta oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdiğinde yedi yaşındadır. Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmuştur. Tiyatro ile olan tanışıklığı ilk kez lise yıllarında başlamış ve Yeşilay'ın Yeşil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çıkmıştır.
Halit Akçatepe bir yandan amatör olarak tiyatroculuk oynarken bir yandan önce Edebiyat Fakültesi, sonra da Hukuk Fakültesi okumaya devam etmiş fakat tiyatro aşkı galip gelmiş ve sonrasında okulu bırakmıştır. Profesyonel olarak ilk kez 1960 senesinde 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıkmıştır. Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol almış olan oyuncu, Dostlar Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır. Pek çok filmde oynayan Halit Akçatepe, reklam filmlerinde de oynamıştır. İlk filmlerinde figüran olarak rol almıştır. Daha sonra duygusal komedilerde karakter rolleri canlandırmıştır.
1960 senesinde Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakalamış olan oyuncu, 1970'li yılların başında oynadığı "Üç arkadaş, Sev kardeşim, Köyden indim şehre, Mavi boncuk" ile çok beğenilmiştir. 1975 yılında "Hababam Sınıfı" adlı filmindeki Güdük Necmitiplemesiyle gönüllerde daha da fazla yer etmiştir.
Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan, 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde;Kemal Sunal - İnek Şaban, Adile Naşit - Hafize Ana, Halit Akçatepe - Güdük Necmi, Tarık Akan - Damat Ferit, Münir Özkul - Kel Mahmut, Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür, Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu rolleri ile hafızalara kazınmıştır.
Halit Akçatepe'nin 1963 senesinde evlenip 1981 senesinde boşandığı ilk evliliğinden 1964 doğumlu Itır ve 1968 doğumlu Ebru adlarında iki kızı vardır. İkinci evliliğini 1999 senesinde Rezzan hanım (d.1977) ile yapmıştır. 2009 yılında ise boşanmışlardır. Bu evlilikten Günsu (d.2001) isminde bir kızı bulunmaktadır.
2014 senesinde "Karaman'ın Koyunu" adlı filmde Ferdi Akarnur, Sinan Çalışkanoğlu, Dost Elver ile birlikte rol almıştır.
Oyuncu, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Yalan Dünya (2007)
Hakkını Helal Et (2007)
Sesler Yüzler Mekanlar (2007)
İki Aile (2006 - 2008)
Sevda Çiçeği (2006)
Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
İki Arada Aşk (2005)
Cumbadan Rumpaya (2005)
Beşinci Boyut (2005)
Karaman'ın Koyunu (TV Filmi)(2014)
Babam Sınıfta Kaldı (2013)
Krem (dizi) (2012)
Kral Çıplak (2012)
Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)
Geniş Aile (2009)
Aile Reisi (2009)
7 Kocalı Hürmüz (2009)
Orada Neler Oluyor? (2009)
Vurgun (2008)
Genco (2007)
Müyim Olan Aşkımız (2005)
Hababam Sınıfı Askerde (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Canım Annem (2004)
Avrupa Yakası (2004)
Yeşilçam Denizi (2003)
Şapkadan Babam Çıktı (2003)
Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
Vaka-i Zaptiye (2002)
En Son Babalar Duyar (2002)
Çılgın Bediş (2001)
Siyah Cennet (2000)
Tersine Dünya (2000)
Konu Komşu (1999)
Eltiler (1997)
Hayvanlara Dokunduk (1997)
Hoşçakal İstanbul (1996)
Hayri Beyin Son Aşkı (1993)
Oyun İçinde Oyun (1993)
Şaban İle Şirin (1995)
Çatı (1995)
Kaygısızlar (1994)
Şaban Askerde (1993)
Şen Dul Şaban (1985)
Şaban Papucu Yarım (1985)
Adile Teyze (1982)
Umut Dilencisi (1982)
Buyurun Cümbüşe (1982)
Dört Geline Dört Damat (1981)
Talih Kuşu (1981)
Renkli Dünyalar (1980)
Dokunmayın Şabanıma (1979)
Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)
Hababam Sınıfı Tatilde (1977)
Şabanoğlu Şaban (1977)
Gülen Gözler (1977)
Bülbül Ailesi (1976)
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
Süt Kardeşler (1976)
Tantana Kardeşler (1976)
Şoför Mehmet (1976)
Lüküs Hayat (1976)
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
Yazlıkçılar (1993)
Anasının Kızı (1992)
Sürgün (1992)
İnsanlar Yaşadıkça (1989)
Bizimkiler (1989)
Kötü Kader (1987)
Büyük Koşu (1987)
Karımın Gölgesi (1987)
Keko Aptallar Çetesi (1986)
Keriz (1985)
Merhaba (1975)
Hababam Sınıfı (1975)
Ah Nerede (1975)
Üç Ahbap Çavuşlar (1975)
Şaşkın (1974)
Köyden İndim Şehire (1974)
Salak Milyoner (1974)
Evet mi Hayır mı? (1974)
Kanlı Deniz (1974)
Mavi Boncuk (1974)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)
Canım Kardeşim (1973)
Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)
Yalancı Yarim (1973)
Üç Sevgili (1972)
Sev Kardeşim (1972)
O Ağacın Altında (1972)
Tatlı Dillim (1972)
Feryat (1972)
Üç Arkadaş (1971)
Beyoğlu Güzeli (1971)
Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)
Köprüaltı Çocukları (1953)
Hayat Acıları (1951)
Oh Olsun (1973)
Ömer Hayyam (1973)
Umut Dünyası (1973)
Karanlık Yollar (1947)
Senede Bir Gün (1946)
Günahsızlar (1944)
Dertli Pınar (1943)
Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)
Sevilmek İstiyorum (1973)
İyi Döverim Kötü Severim (1972)
Tarkan: Altın Madalyon (1972)
Güldağlı Cemile (1951)
İstiklal Madalyası (1948)
Bir Dağ Masalı (1947)
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