HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halk otobüsünde korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Halk otobüsünde korkutan yangın! Bir anda alev aldı

30.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Halk otobüsünde korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Yangında, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu yönetimindeki halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

863abe6ce81af178f8804ee82c4b6de0

Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye, çevredekiler de yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

53feb7062f5c7d055ce59bab7322683b

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Maaşını çekmeye bankaya gidince gerçek ortaya çıktıMaaşını çekmeye bankaya gidince gerçek ortaya çıktı
23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Maaşını çekmeye bankaya gidince gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Aniden koşup denize atladı

Bu görüntüler düğün salonunda çekildi! Koronavirüsü unutup pazar ayini yaptılar

Düğün salonunda Pazar ayini!

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

Evin içinde bulundu! Görenleri hayrete düşürüyor

Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

Koronavirüs kısıtlaması ona yaradı! Sokaklar boşalınca ortaya çıktı

İnsanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.