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Halk otobüsünün ekranında bir anda yetişkin film görüntüleri oynamaya başladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

28.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’nın başkenti Accra’daki Osu bölgesinde bir halk otobüsünde ilginç anlar yaşandı. Yolcuların durakları takip etmesi için otobüse yerleştirilen ekranda bir anda yetişkin filmi oynamaya başladı. Yolcuların şaşkın bakışları içinde otobüs şoförü ekranı kapatmak için uzun uğraşlar verdi.

Halk otobüsünün ekranında bir anda yetişkin film görüntüleri oynamaya başladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Gana’nın Osu bölgesinde bir otobüste yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Seyir halindeki bir otobüsün ekranında bir anda oynamaya başlayan yetişkin filmine kimse anlam veremedi. +18 görüntülerin ekranda yer aldığı anlar otobüste bulunan yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİNİ KAPATTILAR

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Otobüsün şoförü ekranı kapatmak için olaya müdahale ettiği sırada otobüsün içinde bulunan anne ve babalar ise duruma tepki göstererek çocuklarının gözlerini kapatmaya çalıştı. O sırada kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

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porno Gana otobüs

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