Tren istasyonunda şaşkına çeviren görüntü! Hackerler iş başında... Bir anda ekranlarda yetişkin filmi oynatıldı

Hindistan’daki bir tran istasyonunda yaşanan olay ülkede geniş yankı uyandırdı. İşe gidiş saatinde istasyonda yolcuların kalabalık olduğu bir anda birdenbire reklam gösterilen ekranlarda yetişkin filmi oynatılmaya başlandı. Yaklaşık 3 dakika boyunca ekrandaki görüntüler devam etti ve izleyenler büyük bir şok yaşadı.

“DURUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ”

Yerel haber kaynakları Hindistan Demiryolu Koruma Gücü'ne (RPF) yapılan şikayetler üzerine, ekranlar için reklamların dış bir şirketten alındığını belirtti. Ekranları hackleyen kişinin polisi yakalanmamak için eyleminden birkaç dakika sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Tren istasyonunda bulunan kişiler ekranlarda bir anda yetişkin filmlerinden sahneler görmenin kendilerini rahatsız etmediğini söyleyerek, “Durumdan şikayetçi değiliz” dedi.