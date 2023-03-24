Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tren istasyonunda şaşkına çeviren görüntü! Hackerler iş başında... Bir anda ekranlarda yetişkin filmi oynatıldı

Tren istasyonunda şaşkına çeviren görüntü! Hackerler iş başında... Bir anda ekranlarda yetişkin filmi oynatıldı

24.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar bölgesindeki Patna tren istasyonda normalinde reklam görüntüleyen ekranlarda bir anda yetişkin filmi oynamaya başladı. Şehrin en işlek tren istasyonlarından birinin hacklenmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Tren bekleyen yolcuların şaşkın bakışları altında sorumlu kişinin olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Tren istasyonunda şaşkına çeviren görüntü! Hackerler iş başında... Bir anda ekranlarda yetişkin filmi oynatıldı

Hindistan’daki bir tran istasyonunda yaşanan olay ülkede geniş yankı uyandırdı. İşe gidiş saatinde istasyonda yolcuların kalabalık olduğu bir anda birdenbire reklam gösterilen ekranlarda yetişkin filmi oynatılmaya başlandı. Yaklaşık 3 dakika boyunca ekrandaki görüntüler devam etti ve izleyenler büyük bir şok yaşadı.

“DURUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ”

1

Yerel haber kaynakları Hindistan Demiryolu Koruma Gücü'ne (RPF) yapılan şikayetler üzerine, ekranlar için reklamların dış bir şirketten alındığını belirtti. Ekranları hackleyen kişinin polisi yakalanmamak için eyleminden birkaç dakika sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.

2

Tren istasyonunda bulunan kişiler ekranlarda bir anda yetişkin filmlerinden sahneler görmenin kendilerini rahatsız etmediğini söyleyerek, “Durumdan şikayetçi değiliz” dedi.

İlginizi Çekebilir

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

 Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

 Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

 Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 Mart Cuma: TV yayın akışı...24 Mart Cuma: TV yayın akışı...
Başörtü takmadan sokakta dans ettiler! Cezaları ağır olduBaşörtü takmadan sokakta dans ettiler! Cezaları ağır oldu
“Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”“Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren istasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Başörtü takmadan sokakta dans ettiler! Cezaları ağır oldu

Başörtü takmadan sokakta dans ettiler! Cezaları ağır oldu

İlginizi Çekebilir

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.