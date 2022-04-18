Halsey'nin Coachella tarzı! Göğüslerini ön plana çıkardı

Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Coachella Festivali'ne gitti.

Halsey festival için tercih ettiği tarzıyla gündeme geliyor. Son olarak göğüslerini kapatan bir üst giyen Halsey ve iddialı seçimi hem de makyajıyla hayranlarından tam not aldı.

Halsey makyajsız halini paylaşarak göz makyajını nasıl yaptığını da takipçilerine gösterdi. Ünlü şarkıcı "Makyajımın bu kadar uzun sürdüğüne inanamıyorum" dedi.



