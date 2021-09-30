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Halsey, oğlu Ender Ridley’in yüzünü ilk kez gösterdi

30.09.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın geçtiğimiz temmuz ayında ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Adını Ender Ridley koydukları bebeklerinin fotoğrafını ilk kez yayınladılar.

Halsey, oğlu Ender Ridley’in yüzünü ilk kez gösterdi

Halsey ve Alev Aydın çifti, temmuz ayında ilk çocukları Ender Ridley’i kucaklarına aldılar. Dünyaca ünlü şarkıcı ilk kez bebeğinin yüzünü Instagram hesabından paylaştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti. Annelik sevinci yaşayan Amerikalı yıldız, bugün 29. yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düştü.


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Halsey
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