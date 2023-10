Haluk Akakçe kimdir? Haluk Akakçe kaç yaşındaydı, neden öldü? Çağdaş sanatla ilgileniyordu

Haluk Akakçe'nin ölüm nedeni merak edildi. Bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Haluk Akakçe'den acı haber bu sabah saatlerinde geldi. Bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Haluk Akakçe dokuz gün komeda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. İşte Haluk Akakçe'nin ölüm nedeni ve hayatı

HALUK AKAKÇE KİMDİR?

Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. İç Mimarlık Bölümü'nü tamamladıktan sonra, eğitimine yüksek lisans düzeyinde devam etmek amacıyla Londra Royal College of Art ve School of the Art Institute of Chicago'da bulundu. Sanat kariyerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de sürdüren Akakçe, 1997 yılında Chicago'da ilk kişisel sergisini açtı. Londra ile New York arasında sanatını geliştiren sanatçı, pek çok önemli müze ve galeride sergiler düzenledi ve seçkin bienaller ile festivallere katıldı. Sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan bir sanatçı olarak tanındı.

HALUK AKAKÇE KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN ÖLDÜ?

