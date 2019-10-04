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Haluk Bilginer'in yeni dizisi Alex Rider'dan ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Şahsiyet dizisindeki Agah Bey rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü'ne aday olan Haluk Bilginer, yeni dizisi Alex Rider ile de görücüye çıkıyor.

Romanya’da çekilen ve genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan Alex Rider dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Haluk Bilginer yeni dizisinde kötü adam Dr. Greif karakterini canlandıracak.

ÖDÜLLÜ SENARİST İMZASI

The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt tarafından yazılan Alex Rider dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer de bulunuyor. Dizi, Anthony Horowitz'in yazdığı Point Blanc adlı kitaptan uyarlandı ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

DİZİ KADROSU

Başrol Alex Rider karakterini ise Otto Farrant canlandıracak. Dizinin bilinen diğer oyuncuları arasında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O’Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi isimler bulunuyor.

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