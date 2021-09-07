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Haluk Levent: Covid testim negatif

07.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Haluk Levent, hastalığı yendiğini söyledi. İşte Levent'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar.

Haluk Levent: Covid testim negatif

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, koronavirüsü atlattığını sosyal medyadan duyurdu. 52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu Covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiçbirini yaşamadım. Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle" diye yazdı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan sanatçı, corona virüse yakalandığını da geçen hafta sosyal medya hesabından duyurmuştu. Levent, "Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış" diyerek şunları eklemişti:

"COVİD OLMADIĞIMA YEMİN EDEBİLİRİM AMA İSPAT EDEMEM"

"Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Haluk Levent
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