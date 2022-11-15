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Haluk Levent'in takipçi isyanı! "Ne yaptım size ülen"

15.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki bot hesapların silinmesiyle bir anda 80 bine yakın takipçi kaybeden Haluk Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sitem etti. Takipçilerine sitem eden Levent, "Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.

Haluk Levent'in takipçi isyanı! "Ne yaptım size ülen"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aktif olarak kullanmayan bot hesapların büyük bir kısmı kapatıldı. Kısa süre içinde binlerce takipçi kaybeden ünlü isimler kervanına katılan Haluk Levent ise bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"NEREYE GİTTİNİZ, NE YAPTIM SİZE?"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, kısa sürede 80 bin takipçi kaybedince sessiz kalamadı. Twiter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bugün 6 milyon 200 bin civarı (Tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.

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"YUMURTA TAKİPÇİ SATIN ALMADIM"

Paylaşımının ardından bot hesapların silindiğini öğrenen şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım" ifadelerini kullandı.

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