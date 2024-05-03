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  4. Yeni görüntüler ortaya çıktı! Eve para karşılığı eskort çağırmışlardı... Çıkan kavgada kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Eve para karşılığı eskort çağırmışlardı... Çıkan kavgada kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü

03.05.2024 14:10
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Esenyurt'taki eskort pazarlığı kavgası korkunç bir sonla bitmişti. Eve eskort çağırıp fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşıyla kavga etmiş ve yaşanan olayda abisinin bıçak darbesiyle kardeş yaşamını yitirmişti. Dehşete düşüren olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç olay, 28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi ağabey kardeşin eve eskort çağırması sonucunda yaşanmıştı. U.Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı.

YANLIŞLIKLA KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

U.Ş.’nin arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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