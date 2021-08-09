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Haluk Levent isyan etti: Ölmedim, yemin edebilirim

09.08.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, hakkında çıkan 'ölüm' haberini yalandı. Levent, "Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?" dedi.

Haluk Levent isyan etti: Ölmedim, yemin edebilirim

Türkiye’de orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, hakkında sosyal medyada çıkan ölüm haberini yalandı.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.

Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim” dedi.

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Haluk Levent
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