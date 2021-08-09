Haluk Levent isyan etti: Ölmedim, yemin edebilirim

Türkiye’de orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, hakkında sosyal medyada çıkan ölüm haberini yalandı.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.

Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim” dedi.



