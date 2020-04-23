Haluk Levent, İzmir'de arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi! "Ömrümün en enteresan konseriydi"

İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Haluk Levent İzmir Körfezi’nde hareket halindeki arabalı vapurda konser verdi.

Şarkıcı Haluk Levent de arabalı vapurda gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan, "23 Nisan 100. Yıl Konseri"yle İzmirlilere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rüzgarlı havadan dolayı konsere geç başlamak zorunda kaldıklarını belirten Haluk Levent, "19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde de İzmir'deyim. Şu anda İzmir'in her yerini görebiliyorum. Işıklarını görebiliyorum, dostlarıma sevgilerimi iletiyorum. 23 Nisan'ın 100. yılında konser verme şansına sahip oldum. Sosyal mesafeyi koruyarak, yoksa diğer arkadaşlarım da hepsi gelmek istiyordu ama birkaç kişi olmamız gerekiyordu." dedi.



