MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent, İzmir'de arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi! "Ömrümün en enteresan konseriydi"

Haluk Levent, İzmir'de arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi! "Ömrümün en enteresan konseriydi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 01:19 | Son Güncelleme

Haluk Levent 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılında İzmir'de sıra dışı bir konser verdi. Haluk Levent, koronavirüs salgını nedeniyle bir arabalı feribot üzerine kurulan platformda konser verdi ve tüm İzmir’e şarkı söyledi. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Ömrümün en enteresan konseriydi bu akşam. Tüm İzmir sesimizi duymuş" notunu yazdı.

Haluk Levent, İzmir'de arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi! "Ömrümün en enteresan konseriydi"

İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Haluk Levent İzmir Körfezi’nde hareket halindeki arabalı vapurda konser verdi.

haluk2

Şarkıcı Haluk Levent de arabalı vapurda gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan, "23 Nisan 100. Yıl Konseri"yle İzmirlilere sevilen şarkılarını seslendirdi.

haluk3

Rüzgarlı havadan dolayı konsere geç başlamak zorunda kaldıklarını belirten Haluk Levent, "19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde de İzmir'deyim. Şu anda İzmir'in her yerini görebiliyorum. Işıklarını görebiliyorum, dostlarıma sevgilerimi iletiyorum. 23 Nisan'ın 100. yılında konser verme şansına sahip oldum. Sosyal mesafeyi koruyarak, yoksa diğer arkadaşlarım da hepsi gelmek istiyordu ama birkaç kişi olmamız gerekiyordu." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Demet Akalın'a Okan Kurt ve yakın dostlarından doğum günü sürpriziDemet Akalın'a Okan Kurt ve yakın dostlarından doğum günü sürprizi
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent, haluk levent izmir konser, İzmir, 23 nisan,

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

Demet Akalın'a Okan Kurt ve yakın dostlarından doğum günü sürprizi

Demet Akalın'a Okan Kurt ve yakın dostlarından doğum günü sürprizi

Sabahların Olmasın konusu nedir, oyuncuları kimler? Sabahların Olmasın filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sabahların Olmasın filmi ilk defa TV'de

Hadise'den makyajsız karantina pozları!

Hadise'den makyajsız karantina pozları!

Survivor'da Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı hareket tepki çekti

Survivor'da tepki çeken hareket!

Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun evlendi! Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak kimdir?

Ünlü müzisyen sessiz sedasız evlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.