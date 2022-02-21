Haluk Levent kimdir, aslen nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?

Rock müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olan Haluk Levent'in hayatı, memleketi ve soyadı merak ediliyor. Sanatçının soy ismi 'Acil''dir. Adana Yüreğir'de doğmuş olan Levent, Anadolu Rock müziğin önde gelen isimlerindendir. Sanatçı şimdilerde Ahbap adlı dernekle sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Peki Haluk Levent kimdir, evli mi?

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okuyan Levent, Adana Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yapmıştır. Üniversite giriş sınavlarını kazanmaktaydı ancak eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynamaktaydı..

Sınavlarla geçen bu seneler içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. 1992 senesinde İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanışan sanatçı, 1990'da başladığı albüm çalışmaları sonrası 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Yine aynı sene Moğollar da 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkartmıştır. 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıkmıştır. Bu albüm ile sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sonrasında Mektup albümünü çıkartmıştır. Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazmıştır.

1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkartmış ve askere gitmiştir. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler veren isim 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurmuştur. Depremzedelerin yararına konserler vermiştir. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçiren isim ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımlamıştır. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Sanatçıya Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, ayrıca Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Sanat yaşamına on iki albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saat süren), onlarca çevre davası sığdırmıştır. 2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkarmıştır. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü yayınlamıştır.

Haluk Levent'in 2017 yılında platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti gibi pek çok alanda çalışmaktadır.

HALUK LEVENT EVLİ Mİ?

Sanatçı Haluk Levent 2004 senesinde Neslin Yonarlar ile evlenmiştir. Çift 2017 senesinde boşanma kararı almıştır.

HALUK LEVENT'İN ALBÜMLERİ

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)

Trilogy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)



