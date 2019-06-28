MAGAZİN

Haluk Levent müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz için yardım çağrısı yanıt buldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.

Haluk Levent müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu

İzmir’de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, bayramdan önce yüksek ateş nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ateş Ayaz’ın omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi. Ateş Ayaz omuriliğindeki tümör nedeniyle vücudunu oynatamıyor ve solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bulunduğu yer sebebiyle ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Balcı ailesi, yetkililere seslendi.

AW740591_01

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Balcı ailesinin yardım istekleri daha önce sosyal medya hesabından gündeme getiren sanatçı Haluk Levent bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.

AW740591_02

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığına, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Tuba Büyüküstün'e doğum günü jestiTuba Büyüküstün'e doğum günü jesti
Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş! Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent ateş ayaz

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bosuna demiyoruz adam gibi adam diye
tek kelime ile anlatılacak olursa Haluk LEVENT TEN ONURLU BİR DURUŞ ALLAH UTANDIRMASIN.... Ateş AYAZ EVLADİMİZA DA GECMİS OLSUN...ALLAH YAR YARDİMCİSİ OLSUN..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuba Büyüküstün'e doğum günü jesti

Tuba Büyüküstün'e doğum günü jesti

Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!

Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin tatil pozlarıyla gündemde

Hercai'nin Reyyan'ı tatil pozlarıyla gündemde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.