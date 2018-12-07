Haluk Levent ve kelebek kız Elfida'nın ağlatan buluşması

Kelebek hastalığıyla mücadele eden Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde başlayan tiyatro serüvenini gösteriyle taçlandırdı.

SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçtiğimiz haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği Elfida Gündüz, eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan Gündüz, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida'yı sevince boğdu.

Akpınar'ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği şarkıcıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. 'Elfida' isimli şarkısını Elfida Gündüz için söyleyen Haluk Levent'e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici hep bir ağızdan eşlik etti.