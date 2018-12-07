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Haluk Levent ve kelebek kız Elfida'nın ağlatan buluşması

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile dünyaya gelen 11 yaşındaki Elfida Gündüz, çok sevdiği tiyatroyla buluştu. Gündüz'ün yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Kelebek Etkisi' isimli tiyatro oyunu, büyük beğeni topladı. Şarkıcı Haluk Levent de sahneye çıkarak, Elfida'ya sürpriz yaptı.

Haluk Levent ve kelebek kız Elfida'nın ağlatan buluşması

Kelebek hastalığıyla mücadele eden Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde başlayan tiyatro serüvenini gösteriyle taçlandırdı.

SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ!
Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçtiğimiz haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği Elfida Gündüz, eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan Gündüz, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida'yı sevince boğdu.

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Akpınar'ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği şarkıcıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. 'Elfida' isimli şarkısını Elfida Gündüz için söyleyen Haluk Levent'e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici hep bir ağızdan eşlik etti.

Duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Elfida'nın yaşama sevinci ve azim dolu öyküsüne, gözyaşları içinde tanıklık etti.

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HALUK LEVENT: “HİÇBİR ŞEY MİNİK BİR KALBİN MUTLULUĞUNDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR”

Haluk Levent “Elfida'nın en büyük hayalinin benimle tanışmak olduğunu duyunca tereddütsüz çıktım, geldim. Hiçbir şey, minik bir kalbin mutluluğundan önemli değildir. Bir hayale ortak olmak, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayım. Artık Elfida ile görüşeceğiz” dedi.


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haluk levent İzmir elfida gündüz

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