HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hama'nın ardından sıra Humus'ta! Şam'dan önceki son şehire de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Hama'nın ardından sıra Humus'ta! Şam'dan önceki son şehire de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

06.12.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan olaylar giderek palazlanıyor. Muhalifler Hama'nın kontrolünü aldıktan sonra şimdi de Humus'a ilerliyor. Humus'un kaybedilmesinin Suriye rejiminin iktidarını tehlikeye sokacağı belirtiliyor. Rastan şehrine ulaşan muhaliflerin Humus'a girememesi için Suriye ile Rus savaş uçakları kritik Hama-Humus arasındaki Rastan Köprüsü'nü vurdu. İşte tüm detaylar!

Hama'nın ardından sıra Humus'ta! Şam'dan önceki son şehire de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar 10. gününde de devam ediyor. Muhaliflerin ilerleyişinin engellenememesi Esad rejiminin iktidarını kökten sallıyor. Muhaliflerin Hama'yı rejimin elinden alınmasının ardından şimdi de Humus'a ilerlediği aktarılıyor. Humus'un düşmesi ise Esad rejiminin iktidarının kaybolması anlamına gelecek zira Şam'a giden yoldaki tek şehir Humus...

Screenshot_1

09.30

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ YIKILDI!

Suriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı.

AA-20241201-36349309-36349291-SURIYE_MILLI_ORDUSU_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONU_BASLATTI

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.

AA-20241201-36349309-36349297-SURIYE_MILLI_ORDUSU_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONU_BASLATTI

09.00

HUMUS'A İLERLENİYOR

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus’a bağlı Rastan’a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu’na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

AA-20241201-36349309-36349299-SURIYE_MILLI_ORDUSU_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONU_BASLATTI

08.00

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak alevi azınlık da var.

AA-20241201-36349309-36349306-SURIYE_MILLI_ORDUSU_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONU_BASLATTI

Hama, 2011'de Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dönemde protestoların ilk düzenlendiği yerler arasındaydı. Yüz binlerce kişi sokağa çıkarken suriye askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 139 kişi ölmüştü.

Hama, iç savaş boyunca hep Esad rejiminin kontrolünde kaldı.

AA-20241201-36349487-36349478-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

Kent 1982'deyse daha kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad döneminde Müslüman Kardeşler örgütünün önderlik ettiği ayaklanmalara yönetim sert müdahalede bulundu. Hama bir ay boyunca kuşatmaya alınırken 10 bin ila 40 bin kişi öldü.

O dönemde Suriye ordusunun özel birliklerine Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad önderlik ediyordu. Bu yüzden Rıfat Esad, Hama kasabı olarak anılıyor.

AA-20241201-36349487-36349484-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

07.45

KRİTİK ÖNEME SAHİP KÖPRÜ VURULDU

Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan’ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü’nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.

AA-20241201-36350176-36350164-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

Gözlemevi, Esad güçlerinin Humus’un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200’den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı.

AA-20241201-36350176-36350165-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

07.30

ŞAM'DAN ÖNCEKİ SON KENT: HUMUS

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

AA-20241201-36350176-36350168-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

07.15

ŞAM DÜŞECEK Mİ?

Rejim karşıtı güçler Hama'nın ardından Humus'u ele geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Humus, Hama'nın 40 kilometre güneyinde yer alıyor.

AA-20241201-36352319-36352315-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

Humus'un ele geçirilmesi halinde Esad rejiminin Başkent Şam ile kıyı bölgeleri arasındaki bağlantısının kesileceğine dikkat çekiliyor.

Humus'un da düşmesi halinde Beşşar Esad iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

AA-20241201-36352319-36352317-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

07.00

KREMLİN'DEN ŞAM'A DESTEK MESAJI

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”

AA-20241201-36352319-36352318-SURIYE_MILLI_ORDUSUNUN_OZGURLUK_SAFAGI_OPERASYONUNDA_TEROR_ORGUTU_PKKYPGYE_KARSI_ILERLEYISI_SURUYOR

AA-20241205-36391154-36391138-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391141-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391143-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391144-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391146-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391148-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391152-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391171-36391168-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

Kaynak: AA-İHA-NTVBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Beşar Esad
En Çok Okunan Haberler
TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı!

ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami uyarısı! Bölgeyi terk ettiler

ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami uyarısı! Bölgeyi terk ettiler

'Gözle görülür artış var' Covid, RSV, nezle ve grip alarmı!

'Gözle görülür artış var' Covid, RSV, nezle ve grip alarmı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.