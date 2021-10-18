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Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

18.10.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye ziyarete gelen ve merak ettiği için hamama giden Japon turistin yaşadığı taciz sosyal medya yoluyla ortaya çıktı. Paylaşıma göre Japon turist, önce tellağın tacizine uğradı daha sonra da yine hamamda bulunan başka bir adamın "Seninle sevişmek istiyorum" teklifiyle karşılaştı.

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Japonya'dan Türkiye'ye gelen ve çok merak ettiği hamamı görmek isteyen Japon turistin başına gelmeyen kalmadı. Önce hamamdaki tellağın kendisini taciz etmesi nedeniyle büyük bir sarsıntı yaşayan turist, daha sonra hamamdaki başka bir adamdan da "Seninle sevişmek istiyorum" teklifi aldı. Turistin yaşadıklarını uzun süredir Türkiye'de olan Japon sosyal medya fenomeni paylaştı.

CİNSEL ORGANINA DEFALARCA VURDU

Hamam kültürünü merak eden genç Japon turist gittiği hamamda neye uğradığını şaşırdı. Kendisiyle ilgilenen tellağın cinsel organına defalarca vurduğunu iddia etti. Yine hamamda tanıştığı yaşlı bir adamdan aldığı ahlaksız mesajı da paylaştı.

"SENİNLE SEVİŞMEK İSTİYORUM"

Yaşlı adamın Japon turiste gönderdiği mesajda, "Ne zaman aramak istersen ara, seninle sevişmek istiyorum ve takılmak istiyorum" ifadeleri yer aldı. Genç Japon başına gelen olayla ilgili "Hamamlar tehlikeli" mesajını paylaştı. Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto ise sosyal medyadan vatandaşının başına gelen talihsiz olay hakkında açıklama yaptı.

"HAMAM İÇİN 150 TL ÖDEDİ"

Olayla ilgili fotoğraf ve mesajı paylaşan Yoshi Enomoto, şu ifadeleri kullandı:

Genç bir Japon turist, Türkiye'de merak ettiği hamama giderek 150 TL ödedi. Hamamda tellak poposuna baya vurmuş. Oradaki başka bir adam da müstehcen mesajlar atmış. Dikkat etmeden bir yere gittiği için kendisini savunmuyorum ancak bu benim de başıma gelseydi cidden kötü bir durum olurdu.

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HAMAMCILAR O TELLAĞI ARIYOR

Olayın ardından hamamcılar da harekete geçti. İstanbul Hamam Sıhhi Banyo Kaplıca Sauna Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası olayı duyduklarını belirterek, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Hangi hamam ve tellakın yaptığının araştırılmaya devam ettiğini belirten Oda temsilcisi, konuyla ilgili araştırmanın bitmesinin ardından bir açıklama yapılacağını belirtti.

İşte Yoshi Enomoto'nun o paylaşımı:

yoshi


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Anahtar Kelimeler:
taciz
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