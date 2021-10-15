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  4. Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel taciz! Öğretmenin görev yeri değiştirildi

Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel taciz! Öğretmenin görev yeri değiştirildi

15.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel taciz! Öğretmenin görev yeri değiştirildi

Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Diyarbakır taciz
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