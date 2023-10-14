Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Hamas, İsrailli çocukların görüntüsünü paylaştı! İsrail Savunma Kuvvetleri'nden açıklama gecikmedi

    Hamas, İsrailli çocukların görüntüsünü paylaştı! İsrail Savunma Kuvvetleri'nden açıklama gecikmedi

    14.10.2023 11:58 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahında 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bölgede binlerce kişi hayatını kaybederken Hamas, Kibbutz Holet’te İsrailli çocuklarla çekilmiş görüntü paylaşarak durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çocukların yaralanmalarına ve ağladıklarına dikkat çekti.

    Hamas ve İsrail arasındaki çatışma her geçen gün şiddetini arttırmaya devam ediyor. Bölgeden korkunç görüntüler gelmeyi sürdürürken Hamas dün akşam resmi Telegram kanalından Kibbutz Holet’te bir evde İsrailli çocukların çekilmiş görüntülerini paylaşarak “Hamas savaşçıları, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci gününde Kibbutz 'Holet' çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat gösteriyor” açıklamasını yaptı.

    1

    AÇIKLAMA GECİKMEDİ

    3

    İsrail Savunma Kuvvetleri ise görüntülerle ilgili “Bu çocukların kendi evlerinde Hamas teröristleri tarafından rehin tutulurken ve ebeveynleri yan odada ölü olarak yatarken onların yaralarını görebilir, çığlıklarını duyabilir ve korkudan titrediklerini hissedebilirsiniz” açıklamasını yaptı. (DHA)

    İlginizi Çekebilir

    Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

    Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

     Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

    Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

     İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

    İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

     Hamas-İsrail yorumu tepki çekmişti! Geri adım atmadı

    Hamas-İsrail yorumu tepki çekmişti! Geri adım atmadı

     Herkes onu konuşuyor ama sevgilisi de kayıp! Cep telefonundan gelen Arapça mesajlar...

    Herkes onu konuşuyor ama sevgilisi de kayıp! Cep telefonundan gelen Arapça mesajlar...

     Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

    Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

     Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Sosyal medyada gündem yarattı! Bombaların patladığı anı böyle kaydetti

    Sosyal medyada gündem yarattı! Bombaların patladığı anı böyle kaydetti

     Akıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttu

    Akıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttu

     "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark ettiYeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti
    Cesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay olduCesur pozlarıyla 2024 takvimini hazırladı! Tanıtımı bile olay oldu
    Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdiÇileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi
    Anahtar Kelimeler:
    İsrail Hamas

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

    8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

    8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.