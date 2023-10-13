İsrail su akışını kesti! Gazeteci Leila Warah Filistin'deki son durumu boş su tanklarının önünden anlattı

Sosyal medyada 'Leila.Shw' kullanıcı adını kullanan ve kendisini Palestine gazetecisi olarak açıklayan Leila Warah, İsrail'in su akışı kesmesinden sonra yaşadıkları zorluklardan söz etti. Warah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda su tanklarına erişimlerinin kısıtlı olduğunu dile getirirken günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları da Instagram'daki paylaşımından dile getirdi.

"CİDDİ ŞEKİLDE KISITLIYOR"

Evlerin çatısında bulunan su tanklarının yanında durumdan bahseden Warah, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali Filistin su kaynaklarını da kapsıyor. İsrail hükümeti ve özel İsrail şirketleri, Filistinlilerin suya erişimini kontrol ediyor ve ciddi şekilde kısıtlıyor. Batı Şeria'daki Filistinlilerin çoğunluğunu akan sudan mahrum bırakıyor" notunu ekledi. Warah'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.