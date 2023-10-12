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    4. İsrail'deki müzik festivalinden kaçırılan Shani Louk'un erkek arkadaşı da kayıp! Sevgilisinin telefonundan gelen Arapça mesajlar endişelere neden oldu

    İsrail'deki müzik festivalinden kaçırılan Shani Louk'un erkek arkadaşı da kayıp! Sevgilisinin telefonundan gelen Arapça mesajlar endişelere neden oldu

    12.10.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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    22 yaşındaki dövme sanatçısı Shani Louk'un Hamas'a bağlı silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünden korkulmasının ardından genç kadının nerede olduğuna dair belirsizlik hala devam ediyor. Louk ile birlikte aynı festivalde yer alan sevgilisi Orion Hernandez Radoux'un da kayıp olduğunu belirten arkadaşları genç adamın sağlığından endişelendiklerini dile getirdi. Radoux'un arkadaşların genç adamın cep telefonundan kendilerine Arapça mesajlar gönderildiğini söyledi.

    İsrail'deki bir müzik festivali için Almanya'dan gelen 22 yaşındaki Shani Louk, Hamas'ın ilke hedeflerinden biri olan çölde kaçırılıp kamyonetin arkasında çıplak bir şekilde gezdirilmişti. Tüm dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından Shani'nin annesi Ricarda Louk, kızının hayatta olduğunu ancak ciddi bir kafa travması geçirdiği ve durumunun kritik olduğu haberini aldığını söylemişti. Annesinin açıklamasından sonra gözler bu kez de festival sırasında Shani'nin yanında olan erkek arkadaşı Orion Hernandez Radoux'a çevrildi. Radoux'un kayıp ihbarının ardından kaçırıldığı anlaşıldı.

    "ARAPÇA TEHDİTKAR BİR MESAJ GÖNDERDİ"

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    Radoux'un arkadaşları genç adamın telefonundan kendilerine Arapça mesajlar gönderildiğini söyleyerek durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı.

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    Radoux'un arkadaşı Jenny Wenhammer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Birisi telefonunu kullandı ve Arapça tehditkar bir mesaj gönderdi. Fakat bunun dışında şu anda Orion hakkında daha fazla bilgi yok. O Meksikalı ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığına da sahip. Universo Parallelo Süpernova müzik festivaline gitti. Meksika'nın geleneksel huichol sanatına ilişkin bilgilerini paylaşmak ve DJ'lik yapmak için Shani ile birlikte oradaydı" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Filistin İsrail

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