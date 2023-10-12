İsrail'deki müzik festivalinden kaçırılan Shani Louk'un erkek arkadaşı da kayıp! Sevgilisinin telefonundan gelen Arapça mesajlar endişelere neden oldu

İsrail'deki bir müzik festivali için Almanya'dan gelen 22 yaşındaki Shani Louk, Hamas'ın ilke hedeflerinden biri olan çölde kaçırılıp kamyonetin arkasında çıplak bir şekilde gezdirilmişti. Tüm dünyanın konuştuğu görüntülerin ardından Shani'nin annesi Ricarda Louk, kızının hayatta olduğunu ancak ciddi bir kafa travması geçirdiği ve durumunun kritik olduğu haberini aldığını söylemişti. Annesinin açıklamasından sonra gözler bu kez de festival sırasında Shani'nin yanında olan erkek arkadaşı Orion Hernandez Radoux'a çevrildi. Radoux'un kayıp ihbarının ardından kaçırıldığı anlaşıldı.

"ARAPÇA TEHDİTKAR BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Radoux'un arkadaşları genç adamın telefonundan kendilerine Arapça mesajlar gönderildiğini söyleyerek durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı.

Radoux'un arkadaşı Jenny Wenhammer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Birisi telefonunu kullandı ve Arapça tehditkar bir mesaj gönderdi. Fakat bunun dışında şu anda Orion hakkında daha fazla bilgi yok. O Meksikalı ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığına da sahip. Universo Parallelo Süpernova müzik festivaline gitti. Meksika'nın geleneksel huichol sanatına ilişkin bilgilerini paylaşmak ve DJ'lik yapmak için Shani ile birlikte oradaydı" ifadelerini kullandı.



