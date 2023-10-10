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    4. Nostradamus'un ardından gözler Baba Vanga'ya çevrildi! Baba Vanga'nın "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    Nostradamus'un ardından gözler Baba Vanga'ya çevrildi! Baba Vanga'nın "Büyük Müslüman Savaşı" kehaneti yeniden gündem oldu

    10.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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    Hamas liderliğindeki gruplar 7 Ekim'de İsrail sınırına akın ederek geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Saldırının 4. gününde bölgeden sıcak görüntüle gelmeye devam ederken sosyal medyada Nostradamus'un ardından Baba Vanga'nın kehanetleri gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hamas-İsrail geriliminin sonrasında Baba Vanga'nın "Büyük Müslüman Savaşı" kehanetini anımsattı.

    Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Bulgar medyum Baba Vamga 1996 yılında vefat etti. Ancak kehanetleri ve tahminleri onlarca yıldır sosyal medyanın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Özellikle global ve tüm dünyayı etkilemesi ön görülen konular söz konusu olduğunda mutlaka bir kez de olsa Baba Vanga'nın kehanetlerine göz atılıyor. Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde başlayan Hamas ve İsrail arasındaki hareketli dakikaların ardından akıllara bir kez daha Baba Vanga geldi.

    ENDİŞE YARATTI

    İsrail ve Hamas arasındaki gerilimli dakikalar Baba Vanga'nın yıllarca öncesinde Avrupa ile Müslümanlar arasında gerçekleşecek büyük bir savaşı ön görmesi endişelere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü kehanete inandıklarını söyleyerek savaştan korktuklarını dile getirdi.

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