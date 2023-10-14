Canlı yayında gergin anlar! Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un ifadeleri spikeri çileden çıkarttı... "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

İsrail, Gazze'ye "topyekün abluka" uygulayarak gıda, elektrik, su ve yakıta erişimi engellediğini duyurdu. Bu karar, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ni hedef alan 'Aksa Tufanı' operasyonundan sonra geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze halkına seslenerek bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
El-Cezire spikeri Marc Lamont Hill İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 24 saat içinde şehri boşaltın çıkışını Eski İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon'a sordu. Ayalon, "Gazzeliler Sina Çölü’ne gitsin. Başka nereye gidecekler?" ifadelerini kullanınca sinirler bir anda gerildi.
Eski İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon'un "Başka nereye gidecekler?" diye sorması üzerine sinirlenen El-Cezire spikeri Marc Lamont Hill, "Sizin ülkenize. İsrail'e gelebilirler. Gülmeyin lütfen efendim" dedi.