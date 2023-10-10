Mia Khalifa'nın Hamas-İsrail yorumundaki "Özgürlük savaşçıları" ifadesi tepki çekmişti! Geri adım atmadı...

Dünya geneline yayılan geniş bir takipçisi kitlesine sahip olan Mia Khalifa, Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yönelik yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini almıştı. Fenomen isim 7 Ekim'de sosyal medyada yayılan görüntülerin sonrasında eski adıyla şimdilerin X hesabından, "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi" sözleriyle tepki çekmişti.

GERİ ADIM ATMADI

Fenomen isim sosyal medyadan kendisine yönlendirilen tepkilerin sonrasında, "Sadece şunu açıkça belirtmek istiyorum ki, bu açıklama hiçbir şekilde şiddetin yayılmasını teşvik etmiyor. Özellikle özgürlük savaşçıları dedim. Çünkü Filistin halkı da öyle. Her gün özgürlük için savaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Fenomen ismin paylaşımı bir kez daha hayranlarının tepkisini çekti.