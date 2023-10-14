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    4. 13 yaşındaki Filistinli çocuk gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

    13 yaşındaki Filistinli çocuk gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

    14.10.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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    Hamas ile İsrail arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Bombardıman Gazze Şeridi boyunca geniş çaplı yıkıma ve kaosa neden oldu; hem İsrailli hem de Filistinli binlerce insan öldürüldü. Savaşın durdurulması için gözyaşları içinde yardım isteyen 13 yaşındaki Filistinli bir kızın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Dünyanın yanından takip ettiği gerilimli Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybetti. Bölgede kaos tüm şiddetiyle devam ederken 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun gözyaşları içinde dünyaya seslendiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    YARDIM İÇİN AĞLADI

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    Mikrofonun başına geçerek kendisinin de diğer çocuklar gibi çocuk olduğunu ifade eden ismi açıklanmayan Filistinli kız, "Ne kadar acı çektiğimizi, huzur içinde yaşayamayacağımızı konuşuyorduk ama şimdi daha çok acı çekiyoruz. Ben 13 yaşında bir çocuk olarak diyorum ki; su istiyorum, yemek istiyorum. Nasıl bir hayat yaşayabilirim ki? Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum. İnsanlar bana gözyaşlarımın altın olduğunu söylüyor. Ama sadece ağlıyorum, ağlıyorum ve hiçbir şey göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor?" diye konuştu.

    "AİLEMİN BİR KISMI ÖLDÜRÜLDÜ"

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    Ailesinin bir kısmının öldürüldüğünü dile getiren 13 yaşındaki Filistinli kız, "Bizler insanız. Haklarımız var. Bizler yaşayan parçalarız. Bizi çöp olarak görmeniz haksızlık. Burada sıkışıp kaldık. Burası bir hapishane değil çünkü biz hiç suç işlemedik. Bu içerisinde sıkıştığımız ve çıkamadığımız küçük bir kamp. Bu haksızlık. Ben bir çocuğum ve travmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve bu diğer çocuk travmalarına benzemiyor. İnsanların öldüğünü gördüm. Ailemin bir kısmı öldürüldü. Benim bunu sadece izlemem mi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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