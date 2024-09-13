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  4. Hamdi Alkan emekli maaşını 'iyi para' diyerek açıkladı! Ünlü sunucu kahkahayı bastı! 'Yetiyor mu?' diye sorunca...

Hamdi Alkan emekli maaşını 'iyi para' diyerek açıkladı! Ünlü sunucu kahkahayı bastı! 'Yetiyor mu?' diye sorunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan bu defa açıklamalarıyla gündeme geldi. Alkan, Ekol TV'de yayınlanan Zeliha Saraç'ın sunduğu Kafa Kafaya programının konuğu oldu. Alkan canlı yayında emekli olduğu ve aldığı emekli maaşını açıklayınca bomba anlar yaşandı.

Hamdi Alkan emekli maaşını 'iyi para' diyerek açıkladı! Ünlü sunucu kahkahayı bastı! 'Yetiyor mu?' diye sorunca...

MYNET-Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Alkan son olarak Ekol TV'de yayınlanan Zeliha Saraç'ın sunduğu Kafa Kafaya programına konuk oldu.

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ALDIĞI MAAŞI AÇIKLADI

Gündeme dair açıklamalar yapan Alkan şu anki enflasyona dair yorumlarda da bulundu. 2 yıldır emekli olduğunu ancak çalışmaya devam ettiğini söyleyen Hamdi Alkan aldığı maaşı da açıkladı.

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'YETİYOR MU?' DİYE SORUNCA...

Canlı yayında 13 bin TL emekli maaşı aldığını söyleyen Alkan '13 bin TL iyi para' deyince ünlü sunucu Zeliha Saraç 'yetiyor mu? geçinebiliyor muyuz?' diye sordu.

ÜNLÜ SUNUCU KENDİNİ TUTAMADI

Hamdi Alkan ise bu soruya 'ne anlamda?' diye sorunca Zeliha Saraç kendini tutamadı ve kahkahayı bastı. Alkan 'neye göre?' diyerek sözlerine devam etti. Saraç ise 'vallahi o kadar gülüyorum ki' diyerek sözlerini bitirdi.

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Alkan ise 'teşekkür ediyorum yine de emekli oldum güzel bir duygu bu' diye konuştu.
Emekliliğin eskiden daha önemli bir olay olduğunu dile getiren Alkan 'Eskiden bunun bir anlamı vardı. Babalarımız emekli olduğu zaman bunun nümayişi hazırlanırdı. Büyük bir olaydı. Emekliliğin bir hikayesi bir değeri vardı. Hayatın planı ona göre yapılıyordu. Ev alınabiliyordu, araba alınabiliyordu ve düğün yapılabiliyordu' ifadelerini kullandı.

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Hamdi Alkan
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