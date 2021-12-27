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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den seksi yılan dansı

27.12.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli elbisesiyle yılan dansı yaptığı anlar Instagram'da gündem oldu. Öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan aldığı izinle magazin gündemine düşen ve günlerce konuşulan Selen Görgüzel Alkan, bu defa dansıyla gündemde.

Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli mini elbisesiyle yılan dansı yaptı sosyal medya onu konuştu!

Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz haftalarda tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu. Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

ELBİSESİ VE DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Önceki akşam bir mekanda şarkı söyleyen Selen, bu kez yılan dansı ile adından söz ettirdi. Tercih ettiği bu elbise ile dikkatleri üzerine çeken Selen Görgüzel Alkan'ın yılan dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 42 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan'ın eski hali merak konusu oldu, görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hamdi Alkan
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