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Hamdi Alkan kimdir? Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan nereli ve kaç yaşında?

21.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği tek celsede sona ermişti. Ünlü oyuncu Şarkılar Bizi Söyler'in 21 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen program izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Hamdi Alkan kimdir? Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Hamdi Alkan kimdir? Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan nereli ve kaç yaşında?

Hamdi Alkan; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Programın diğer konukları ise Oya Başar ve Sinan Özen. Ünlü oyuncu, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de gülümseten açıklamalarda bulunacak. PekiHamdi Alkan kimdir? Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisine ilişkin detaylar haberimizde.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir.

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

SELEN GÖRGÜZEL'DEN BOŞANAN HAMDİ ALKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

55 yaşındaki ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bu yıl tek celsede sona ermişti.

SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN NEDEN BOŞANDI?

2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Mart ayında boşandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selen Görgüzel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun”

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

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Hamdi Alkan
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