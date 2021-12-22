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Hamile eşini bıçaklayarak katletmişti! "Sesler bana 'Kalk, anneni ve Tuba'yı öldür' diyordu"

22.12.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hamile eşi Tuba Menek'i boğazından bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ramazan Menek ilk kez hakim karşısına çıktı. Menek savunmasında, "Daha önce verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olayın şokuyla yanlış ifade verdim." diyerek "Olaydan önce bazı sesler duyuyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Sesler bana 'Kalk, anneni ve Tuba'yı öldür.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Hamile eşini bıçaklayarak katletmişti! "Sesler bana 'Kalk, anneni ve Tuba'yı öldür' diyordu"

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Menek ile maktül Tuba Menek'in babası Ramazan Yılmaz ve taraf avukatları katıldı.

OLAYDAN 4 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Menek savunmasında, olaydan 4 ay önce de eşi Tuba Menek'i bacağından bıçakladığı için bir süre cezaevinde kaldığını söyledi.

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"SESLER BANA 'KALK ANNENİ VE TUBA'YI ÖLDÜR' DİYORDU

Olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olarak eşi, annesi ve çocuğunun birlikte yaşadığı eve döndüğünü anlatan Menek, "Daha önce verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olayın şokuyla yanlış ifade verdim. Karımın bana, beni bir arkadaşımla aldattığına dair söylemlerde bulunduğunu söylemiştim. Böyle bir şey yaşanmadı. Olaydan önce bazı sesler duyuyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Olay günü de akşam evde yatarken bazı sesler duymaya başladım. Sesler bana 'Kalk, anneni ve Tuba'yı öldür.' diyordu. Bu sesi yaklaşık bir yıldır ara sıra duyuyordum. O gün de bu sesi uydum. Kalktım, mutfaktan aldığım bıçakla eşime vurdum. Duyduğum sesler nedeniyle birilerine bizim yüzümüzden işkence edildiğini düşünüyordum." dedi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Menek, eşini öldürdükten sonra çıkıp bir süre dolaştığını, olay yerine döndüğünde polisler tarafından yakalandığını belirterek, olaydan bir yıl öncesine kadar uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Tuba Menek'in babası Ramazan Yılmaz sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanık Ramazan Menek'in "Gebe olduğunu bildiği eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde 30 Nisan tarihinde, eşini bıçakladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Ramazan Menek, hamile eşi Tuba Menek'i defalarca bıçaklayarak öldürmüş, cinayetin ardından katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Konya
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