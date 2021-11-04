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  4. Hamile kadın trafik kazasında hayatını kaybetti! 2 çocuğunu son anda kurtardı

Hamile kadın trafik kazasında hayatını kaybetti! 2 çocuğunu son anda kurtardı

04.11.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26), hayatını kaybetti. Şengül'ün çarpma öncesi bebek arabasını iterek çocuklarını kurtardığı öğrenildi.

Kentte sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Songül Şengül'e hafif ticari araç çarptı. Aracın altında kalan Şengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül'ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip, kızlarının hayatını kurtardığı öğrenildi. Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman
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