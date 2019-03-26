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Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 26.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

ABD'de işlediği vahşi cinayetle adından söz ettiren Charles Manson, 1934 yılında aldığı can nedeniyle hala hafızalarda yer etmeye devam ediyor. İşlediği cinayet nedeniyle binlerce hayrana sahip olan Manson'un kan donduran hayat hikayesi...

İşte onlarca vahşice ölümün asıl sebebi, azmettiricisi; insan doğasının sahip olabileceği tüm iğrençlikleri içinde barındırabilen bir varlık olarak anlatılan Charles Manson...

Zor bir çocukluk geçirmiş, ailesi hapishaneye düştükten sonra ‘doğru yolu’ kaybederek pek çok seri katil gibi zorlu bir çocuk geçirmiş. Küçük yaşlardan beri sahip olduğu bozuk yaradılışın getirileriyle yaşayan Manson, dayak yemek amacıyla kendinden yaşça büyüklere saldıran, genetik bir bozukluk adeta.
Zor bir çocukluk geçirmiş, ailesi hapishaneye düştükten sonra ‘doğru yolu’ kaybederek pek çok seri katil gibi zorlu bir çocuk geçirmiş.Küçük yaşlardan beri sahip olduğu bozuk yaradılışın getirileriyle yaşayan Manson, dayak yemek amacıyla kendinden yaşça büyüklere saldıran, genetik bir bozukluk adeta.
İnsan zihnine girebilme yetisini uyuşturucu, kadın satılıcığı, sahte çek vermek vb. suçlar nedeniyle hapishaneye düştüğünde elde ettiğini söylüyor. Yıllar boyunca cezaevinde olanlarca insanla birebir ikili ilişkide bulunan Manson, özellikle zaafları bulunan insanların bu eksikliklerini kullanarak onları etkilemiş diyebiliriz. Fakat, dillendirdiği süslü cümleleri anlamsız ve içi boş bulan kişi sayısı da hiç ama hiç az değil.
Cezaevinden çıktıktan sonra da bu edinimlerini başka insanlar üzerinde kullanmaya devam etmiş. Örneğin, güzel olmadığı gerekçesiyle çevresinden dışlanan bir kıza iltifatlar edip, onu kendine bağlamak yolu ile kendisine bir aile kurmuş.

İŞTE MANSON AİLESİ

İŞTE MANSON AİLESİ
Vietnam Savaşı’yla ilgili, ırkçılıkla ilgili tamamen uyuşturucu, seks ile felsefik gibi görünüp ama aslında hiçbir şey ifade etmeyen "derin" sözlerden ibaret olan bir aile.
Her şey takdir edilmek istenen Manson’ın, gencecik kızları kullanarak ilgi toplaması sonucu onun daha da fazla ilgi istemesi iyi bozuluyor. Manson, aslında 4 tane cariye ile kendi kendine geçinip gidecekken, aileyi genişletmek istiyor ve bunun sonucunda bir ütopya, distopyaya dönüyor.
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abd

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