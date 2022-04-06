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Hamile olduğunu bilimiyordu! Güzellik salonunda genital bölgesindeki istenmeyen tüyleri aldırırken fark etti

06.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crimpytoz adıyla TikTok’ta paylaşım yapan 17 yaşındaki Laura isimli bir kadın başına gelen ilginç bir durumdan söz etti. Güzellik merkezine giderek genital bölgesindeki istenmeyen tüyleri aldırmak için ağda yaptıran kadın, çalışanın “Hamile misiniz?” sorusu üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hamile olduğunu bilmeyen Laura, yaptırdığı testin sonucunda bir bebek beklediğini anladı.

Hamile olduğunu bilimiyordu! Güzellik salonunda genital bölgesindeki istenmeyen tüyleri aldırırken fark etti

Crimpytoz adıyla TikTok’ta paylaşım yapan 17 yaşındaki Laura isimli bir kadın hamile olduğunu öğrendiği andaki ilginç deneyimini sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede 25 binden fazla izlenmeye ulaşan videoda kadın, güzellik salonuna genital bölgesine ağda yaptırmak için gittiğini ve o anda hamile olduğunu öğrendiğini anlattı. Büyük bir şaşkınlıkla karşılanan videonun sonrasında sosyal medya kullanıcıları kendilerinin yaşadığı ilginç hamilelik tecrübelerini de paylaştı.

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“KESİNLİKLE İHTİMAL VERMİYORDUM”

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Ağdanın acı verici olduğunu ve ciltte sıcaklık hissi yarattığını dile getiren Luara, bir süre sonra güzellik salonunda acıya dayanamadığı için ağlamaya başladığı itiraf etti. Güzellik salonun çalışanı acıya dayanamaması ve ağdanın renginin değişmesi üzerine Laura’ya “Hamile misin?” diye sordu. Hamile olmadığını söylemesine rağmen Laura yaptırdığı testin pozitif çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Laura, “Güzellik salonunda hamile olduğumu öğrendim. Kesinlikle ihtimal vermiyordum” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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