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Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen TikTok kullanıcısı, hastanede büyük bir sürpriz yaşadı

08.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Lizzie_quaah’ ismiyle paylaşımlar yapan kullanıcı hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadığı anları sosyal medyadan anlattı. Sabaha karşı 4’te şiddetli bir böbrek ağrısı ile hastaneye giden kadın, doğum yaptığını öğrendi. TikTok paylaşımının ilginç kısmı ise kadının hamile olduğunu bilmediğini söylemesi oldu.

Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen TikTok kullanıcısı, hastanede büyük bir sürpriz yaşadı

TikTok kullanıcısı Lizzie’in paylaşımı sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu. Nadir bir şekilde tespit edilen gizli hamilelik yaşadığını belirten Lizzie, böbrek ağrısı şikayetiyle hastahaneye gittiğini ve doğum yaptığını anlattı. Doğuma kadar hiçbir şekilde kusma, yorgunluk, adet görmeme gibi olağan semptomlar göstermeyen kadının göbek kısmında da herhangi bir şişkinlik olmadı. Kilosunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Lizzie, “Kilo almadım ve tüm adet dönemlerini gördüm. Üstelik doğum kontrol hapı kullanıyordum. Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum” dedi.

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“HEMŞİRELER DURUMDAN ŞÜPHELENMEDİ”

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Böbrek ağrısı nedeniyle acil servise gittiğinde onu muayene eden hemşirelerinde hamile olduğundan şüphelenmediğini dile getiren Lizzie, “Doğum benim için şaşırtıcı ve güzeldi. Mutlu ve sağlıklı bir şekilde kız bebek dünyaya getirdim. Kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

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Lizzie’nin paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları âdeta yorum yağmuruna tuttu. Kimi kullanıcılar anlattıklarının doğru olmadığını iddia ederken kimileri ise aynı durumu yaşamaktan korktuklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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