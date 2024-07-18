Hamile olduğunu düşünen kadın bebeğinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti! Gerçek çok farklı çıktı: Bebek değil tümörmüş

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Tomsk kentinden 36 yaşındaki kadın hamile olduğunu düşünerek bebeğinin durumunu öğrenmek için doktor kontrolüne gitti.

Doktor ultrasonla kontrol ettiğinde sol yumurtalığında büyüyen kanserli bir tümör olduğunu keşfetti. İsmi açıklanmayan hasta acilen ameliyata alındı.

Kanser merkezi Tomsk Onkoloji Dispanseri, tümörü herhangi bir hasara yol açmadan başarıyla çıkardıklarını doğruladı. Yapılan açıklamada, " Çıkarılan tümörün nihai boyutu sırasıyla yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 45 cm genişliğindeydi. Kadın ameliyattan sonraki onuncu günde taburcu edildi ve kemoterapiyle tedavisine devam edecek" ifadeleri kullanıldı.