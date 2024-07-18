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    4. Hamile olduğunu düşünen kadın bebeğinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti! Gerçek çok farklı çıktı: Bebek değil tümörmüş

    Hamile olduğunu düşünen kadın bebeğinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti! Gerçek çok farklı çıktı: Bebek değil tümörmüş

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 14:35
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    Rusya'da bir kadın hamile olduğunu düşünerek hastaneye gittiğinde hayatının en kötü sürprizini yaşadı. Genç kadın acil ameliyata alındı ve yumurtalığında tümör olduğu ifade edildi. Cerrahlar kadının karnından 50 cm uzunluğunda ve 45 cm genişliğinde bir tümör çıkartıldığını söyledi.

    Hamile olduğunu düşünen kadın bebeğinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti! Gerçek çok farklı çıktı: Bebek değil tümörmüş

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Tomsk kentinden 36 yaşındaki kadın hamile olduğunu düşünerek bebeğinin durumunu öğrenmek için doktor kontrolüne gitti.

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    Doktor ultrasonla kontrol ettiğinde sol yumurtalığında büyüyen kanserli bir tümör olduğunu keşfetti. İsmi açıklanmayan hasta acilen ameliyata alındı.

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    Kanser merkezi Tomsk Onkoloji Dispanseri, tümörü herhangi bir hasara yol açmadan başarıyla çıkardıklarını doğruladı. Yapılan açıklamada, " Çıkarılan tümörün nihai boyutu sırasıyla yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 45 cm genişliğindeydi. Kadın ameliyattan sonraki onuncu günde taburcu edildi ve kemoterapiyle tedavisine devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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    tümör hamile
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