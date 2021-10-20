Hamileliği boyunca karnını sır gibi sakladı! Görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı

Hamilelik oldukça doğal ve anne adayları için heyecanlı bir süreçtir. Ancak kimi anne adayları doğuma kadar bu özel anlarını saklamayı tercih eder. Josie Lynn Lloyd, tamamen düz görünen karnının ardından kocaman göbeği ile sevenlerini selamladı. Sosyal medya paylaşımının başında bol eşofman altı ve swietshirt ile kamera karşısına geçen Llyod, biraz kilo aldığı günleri anımsatan karnı ile poz verdi. Yan döndüğünde ve üstünü yukarı kaldırdığında ise büyük karnını gösterdi.

KIYAFETLERİNİ KATLAYARAK SAKLADI

Kıyafetlerini akıllıca katlaması sayesinde TikTok takipçileri, arkadaşları ve hatta aile üyelerinin hamile olduğunu anlamadığını ifade eden Llyod’un paylaşımı 13 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Paylaşımını gören pek çok kişi bunun bir sihirbazlık olduğunu söyledi ve hamileliğini neden sır gibi sakladığını merak ettiğini dile getirdi.

Hamileliğin oldukça özel olduğundan söz eden Llyod, saklama nedenini ise yorumlardan sonra yaptığı paylaşımla anlattı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle oldukça zor günler geçirdiğini anlatan Llyod, “Bu durumu kendimize saklamak istedik. Kendi özel bir şeyimiz olmalı diye düşündük ve herkesten farklı olmak istedik” ifadelerini kullandı.



