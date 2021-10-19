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Hamilelik bağımlısı olduğu itiraf eden kadın sosyal medyada gündem yarattı! Sözleri olay oldu

19.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada “Octomum” ismiyle bilinen Marie Buchan Aka adındaki kadın yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 8 çocuk annesi olan kadın, hamilelik ve doğumda aldığı zevkten dolayı daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Paylaşımının sonrasında ise kullanıcılardan sert tepkiler aldı.

Hamilelik bağımlısı olduğu itiraf eden kadın sosyal medyada gündem yarattı! Sözleri olay oldu

8 çocuğuyla beraber yaşayan Marie Buchan Aka, hamilelik ve doğum sürecinin hayatının en güzel zamanları olduğunu söylediği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Çocuklarını devlet yardımıyla büyütmesinin çoğu kişi tarafından eleştirildiğini ifade eden Aka, “Çoğu kişi beni gerçekten tembel, işe yaramaz ve sadece para için bebek üreten bir makine olarak görüyor. Ancak ben ebeveyn olmayı ve onlara bakmayı seviyorum” dedi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

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TikTok hesabından bağımlılığına ilişkin itirafta bulunduğu paylaşımı yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlendi. Paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri onu desteklerken kimileri ise çocuk sahibi olmanın belirli sorumlulukları da beraberinde getirdiğine yönelik eleştiriler yaptı ve Aka’nın sorumluluklarının farkında olmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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