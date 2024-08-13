Hamza Dağ canlı yayında duyurdu! 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

Yarın 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan AK Parti'de hareketli saatler yaşanıyor. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan 'yeni katılımlar olacak' iddialarıyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama geldi.

HAMZA DAĞ: AK PARTİYE YENİ KATILIMLAR OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu.

Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir." dedi.



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır